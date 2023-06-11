В Ленобласти «ВАЗ-21124» съехала в кювет и опроктнулась. Водитель погиб, пострадали две пассажирки

Сегодня ранним утром около 05 часов 20 минут на 71 километре дороги «Зуево-Новая Ладога» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Две пассажирки 31 и 27 лет с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.