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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «ВАЗ-21124» съехала в кювет и опроктнулась. Водитель погиб, пострадали две пассажирки

В Ленобласти «ВАЗ-21124» съехала в кювет и опроктнулась. Водитель погиб, пострадали две пассажирки

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку обстоятельств гибели водителя в ДТП на автодороге «Зуево-Новая Ладога»

Сегодня ранним утром около 05 часов 20 минут на 71 километре дороги «Зуево-Новая Ладога» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Две пассажирки 31 и 27 лет с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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