Сегодня ранним утром около 05 часов 20 минут на 71 километре дороги «Зуево-Новая Ладога» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Две пассажирки 31 и 27 лет с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти «ВАЗ-21124» съехала в кювет и опроктнулась. Водитель погиб, пострадали две пассажирки
0
116
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция проводит проверку обстоятельств гибели водителя в ДТП на автодороге «Зуево-Новая Ладога»
Сегодня ранним утром около 05 часов 20 минут на 71 километре дороги «Зуево-Новая Ладога» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"