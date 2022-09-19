В Ленобласти подросток позаимствовал автомобиль у взрослых и вылетел в кювет

Вчера днем около 11 часов на 110 километре трассы "Пашозеро - Шугозеро - Ганьково", в Тихвинском районе Ленинградской области автомобиль "Ниссан Альмера" вылетел в кювет. За рулем иномарки находился 15-летний подросток. Прав у него естественно не было. В результате произошедшего ДТП школьник получил травмы средней степени тяжести. Автомашина, по всей видимости, принадлежит его отцу. Пострадал также 22-летний пассажир. Оба госпитализированы в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.