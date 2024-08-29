В Тихвине задержали подростка, обманувшего пенсионерку

Накануне утром, 28 августа 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 5, 1-го микрорайона города Тихвин. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что двумя днями ранее в дневное время ей позвонил неизвестный, представившийся внуком, и, под предлогом лечения после ДТП, убедил пожилую женщину передать курьеру 300 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

28 августа около 20 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 15-летнего подростка.

После проведения процессуальных действий юношу передали законным представителям.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.