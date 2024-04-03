В Ленобласти поймали лжеводопроводчика, обманувшего пенсионерку из Луги

Вечером, 29 марта 2024 года около 16 часов 40 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от 92-летней жительницы дома 64 по проспекту Урицкого города Луга. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что несколько часов ранее к ней в квартиру пришел неизвестный, представившийся сотрудником «Водоканала», и, под предлогом замены оборудования, установил фильтры для воды за 76 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Днем, 1апреля около 12 часво 40 минут возле дома 1 по Батецкому шоссе в деревне Заклинье Лужского района Ленобласти сотрудники ГИБДД по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего жителя Новгорода.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.