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Питерец.ру » Происшествия » На Новоприозерском шоссе водитель «Ауди Q7» открыл стрельбу по фуре

На Новоприозерском шоссе водитель «Ауди Q7» открыл стрельбу по фуре

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приозерского района проводят проверку обстоятельств дорожного конфликта у со стрельбой у поселка Стеклянный

Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратился 48-летний водитель автомобиля «Ивеко», которы рассказал стражам порядка о том, что на Новоприозерском шоссе, близ поселка Стеклянный, его автомобиль преследует водитель на «Ауди Q7» и стреляет в него из травматического пистолета.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между водителем большегруза и 47-летним водителем «Ауди» произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний применил травматическое оружие, ранив водителя грузовика в руку.
Пострадавшего госпитализировали.
Как выяснили полицейские, на водителя «Ауди» данное оружие официально зарегистрировано.
Потерпевший от дачи объяснений отказался.
Стрелявшего доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район стрельба
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