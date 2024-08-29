На Новоприозерском шоссе водитель «Ауди Q7» открыл стрельбу по фуре

Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратился 48-летний водитель автомобиля «Ивеко», которы рассказал стражам порядка о том, что на Новоприозерском шоссе, близ поселка Стеклянный, его автомобиль преследует водитель на «Ауди Q7» и стреляет в него из травматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между водителем большегруза и 47-летним водителем «Ауди» произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний применил травматическое оружие, ранив водителя грузовика в руку.

Пострадавшего госпитализировали.

Как выяснили полицейские, на водителя «Ауди» данное оружие официально зарегистрировано.

Потерпевший от дачи объяснений отказался.

Стрелявшего доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.