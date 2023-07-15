В Невском районе в ходе дорожного конфликта неизвестный выстрелил из травматического оружия в ногу своему оппоненту

Вчера днем около 12 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 58-лтнего мужчины о том, что неизвестный выстрелил ему в ногу из травматического оружия и скрылся на автомобиле «Ауди».

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что около 12 часов 10 минут на пересечении Зольной улицы и Октябрьской набережной произошел дорожный конфликт, в ходе которого неизвестный выстрелил из травматического оружия в ногу своему оппоненту и скрылся на автомобиле «Ауди».

В этот же день около 17 часов 30 минут в отдел полиции на улице Новоселов, дом 4 самостоятельно явился 31-летний второй участник конфликта, который пояснил, что 14 июля 2023 года около 12 часов 00 минут на пересечении улицы Зольной и Октябрьской набережной у него произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля «Газель», который замахивался доской в его сторону, и, опасаясь за свою жизнь, он достал свой травматический пистолет и после неоднократных предупреждений произвел 2 выстрела в сторону водителя «Газели».

После чего предложил оказать ему помощь, но после отказа с места происшествия уехал.

Стрелявший опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.