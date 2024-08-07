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Питерец.ру » Происшествия » На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу

На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу

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53
Опубликовал: Anton78
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Стрелок из «Ауди» на Мурманском шоссе стал фигурантом уголовного дела

Накануне днем, 6 августа 2024 года около 12 часов 55 минут к полицейским Всевололожского района Ленинградской области поступило сообщение от водителя грузового автомобиля «ХОВО» о том, что на Мурманском шоссе, при движении от Петербурга в сторону Ленинградской области его автомашину обстрелял неизвестный на «Ауди», после чего уехал.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что после дорожного конфликта водитель «Ауди» выстрелил из травматического пистолета в кузов автомобиля «ХОВО» и скрылся.
По подозрению в причастности к совершению указанного преступления полицейские задержали 51-летнего ранее судимого жителя поселка Шушары.
У задержанного изъяли травматический пистолет.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Всеволожский район стрельба травматика
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