На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу

Накануне днем, 6 августа 2024 года около 12 часов 55 минут к полицейским Всевололожского района Ленинградской области поступило сообщение от водителя грузового автомобиля «ХОВО» о том, что на Мурманском шоссе, при движении от Петербурга в сторону Ленинградской области его автомашину обстрелял неизвестный на «Ауди», после чего уехал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что после дорожного конфликта водитель «Ауди» выстрелил из травматического пистолета в кузов автомобиля «ХОВО» и скрылся.

По подозрению в причастности к совершению указанного преступления полицейские задержали 51-летнего ранее судимого жителя поселка Шушары.

У задержанного изъяли травматический пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.