В Красносельском районе произошел дорожный конфликт со стрельбой

Вчера вечером, 4 июня 2024 года около 21 часа 20 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от очевидца, о том, что на пересечении Петергофского шоссе и улицы Доблести между водителями автомобилей «Хендай» и «Ягуар» произошел конфликт.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе драки, возникшей после ДТП, 58-летний водитель «Ягуара» избил 26-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, водителя «Хендая», и выстрелил в его сторону из «травмата» двумя холостыми патронами.

Водителя корейского автомобиля госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Водителя «Ягуара» привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.