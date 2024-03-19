В Ленобласти водитель «Лада Приора» угрожал охраннику пневматическим пистолетом

Накануне днем, 18 марта 2024 года около 13 часов 15 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 646-ом километре трассы М-11 неизвестный на автомашине «Лада Приора» угрожал предметом похожим на пистолет охраннику расположенного рядом склада.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 10 часов 30 минут на охраняемой территории склада между 54-летним охранником и водителем автомобиля «Лада Приора» произошел конфликт, в ходе которого последний угрожал охраннику предметом, похожим на пистолет. Причиной конфликта стало нежелание охранника пропускать автомобиль для проезда через территорию склада.

Вечером 18 марта 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 22 по Богатырскому проспекту наряд ДПС задержал водителя «Лады», 38-летнего индивидуального предпринимателя.

У него изъяли пневматический пистолет.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.