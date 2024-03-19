ента новостей

10:22
В Ленобласти водитель «Лада Приора» угрожал охраннику пневматическим пистолетом
10:14
В Петербурге задержали мужчину, который брызнули из баллончика в лицо подростку
09:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве таксиста
08:46
У рекордной явки избирателей есть объективные причины
08:22
У кого наиболее высокие зарплаты?
00:10
«Ленинградец» разгромлен «Енисеем» в Рощино: команда Сергея Кирьякова второй раз в сезоне ФНЛ – 2023/2024 проиграла со счётом 0:4
18:11
С поражения началась для СКА серия второго раунда плей-офф с «Автомобилистом»: решающую шайбу при счёте 2:2 забросил Баранцев
16:25
В Ленобласти отмечают День воссоединения Крыма с Россией
16:14
Россия. Путин. Крым: на Дворцовой площади прошел молодежный флешмоб
15:48
В Петербурге отмечают 10-летие воссоединения Крыма с Россией
15:14
Места работы в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 18 по 24 марта
14:41
Роскомнадзор зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы
13:43
В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»
13:36
На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»
13:26
В Невском районе подростку брызнули из баллончика в лицо
13:20
В Петербурге задержали пиромана, который поджог дом родственников в Ольгино
13:13
В Красногвардейском районе задержали налетчика на магазин
13:06
В центре Петербурга мигрантка ударила ножом соотечествиника
10:59
Китай не хочет принудительной продажи TikTok в США
09:41
Центробанк предложил расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества
09:20
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют полосу движения
07:54
Как проголосовали петербуржцы?
07:29
За Путина более 87%
23:17
Диаметрально противоположными результатами завершили регулярный чемпионат Суперлиги петербургский волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти
22:57
«СКА-Нева» пропустила на 159-й минуте и проиграла тульскому клубу АКМ серию второго раунда плей-офф ВХЛ со счётом 0–4
12:24
В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка
12:15
На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика
12:10
В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на Пискаревском проспекте
13:57
Под Волосово в ДТП с фурой погиб полицейский
13:35
В Калининском районе фургон сбил пешехода
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Лада Приора» угрожал охраннику пневматическим пистолетом

В Ленобласти водитель «Лада Приора» угрожал охраннику пневматическим пистолетом

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией Тосненского района задержан участник конфликта с охранником у скоростной трассы

Накануне днем, 18 марта 2024 года около 13 часов 15 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 646-ом километре трассы М-11 неизвестный на автомашине «Лада Приора» угрожал предметом похожим на пистолет охраннику расположенного рядом склада.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 10 часов 30 минут на охраняемой территории склада между 54-летним охранником и водителем автомобиля «Лада Приора» произошел конфликт, в ходе которого последний угрожал охраннику предметом, похожим на пистолет. Причиной конфликта стало нежелание охранника пропускать автомобиль для проезда через территорию склада.
Вечером 18 марта 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 22 по Богатырскому проспекту наряд ДПС задержал водителя «Лады», 38-летнего индивидуального предпринимателя.
У него изъяли пневматический пистолет.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-01-2024, 11:59
В Калининском районе задержали участника дорожного конфликта
11-03-2024, 09:41
Налетчик с игрушечным пистолетом похитил алкоголь из магазина на Муринской дороге
12-03-2024, 10:17
В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
9-12-2022, 12:33
В Приморском районе задержан хулиган, угрожавший игрушечным пистолетом
4-09-2023, 11:41
В Петербурге задержали размахивавшего пистолетом в дорожном конфликте
11-07-2023, 11:36
В Кудрово мужчина угрожал сотрудникам кафе пистолетом

Происшествия на дорогах

0
125
Вчера, 13:36
На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»
0
340
17-03-2024, 12:24
В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка
0
225
17-03-2024, 12:15
На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
279
16-03-2024, 13:57
Под Волосово в ДТП с фурой погиб полицейский
Наверх