В Ленобласти в ДТП пострадал пятиклассник на питбайке

Накануне днем, 24 августа 2024 года около 15 часов 20 минут на 1-ом километре на подъезде к СНТ «Треугольник», садоводство «Восход», 12-летний учащийся 5 класса, управляя питбайком, двигаясь по тротуару в попутном направлении с движением автомобиля «Хендай Солярис» под управлением 65-летнего мужчины, совершил выезд на проезжую часть и столкнулся с иномаркой.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В момент ДТП школьник находился в мотошлеме.

В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об АП по ст.12.24 КоАП РФ.