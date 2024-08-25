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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадал пятиклассник на питбайке

В Ленобласти в ДТП пострадал пятиклассник на питбайке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Ленобласти проводят проверку обстоятельств ДТП с пятиклассником на питбайке в садоводстве «Восход»

Накануне днем, 24 августа 2024 года около 15 часов 20 минут на 1-ом километре на подъезде к СНТ «Треугольник», садоводство «Восход», 12-летний учащийся 5 класса, управляя питбайком, двигаясь по тротуару в попутном направлении с движением автомобиля «Хендай Солярис»  под управлением 65-летнего мужчины, совершил выезд на проезжую часть и столкнулся с иномаркой.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В момент ДТП школьник находился в мотошлеме.

В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об АП по ст.12.24 КоАП РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП мотоциклы дети
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