В Петербурге в массовом ДТП пострадал 12-летний мальчик

Вчера вечером около 20 часов 15 минут возле дома 191 по набережной Обводного канала 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Мурано», двигаясь по набережной Обводного канала от улицы Дровяной в сторону улицы Циолковского, совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 24-летнего мужчины, движущимся в попутном направлении, который в последующем совершил наезд на стоящий на светофоре автомобиль «БМВ», под управлением 35-летней женщины.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендай Солярис», 12-летний мальчик, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.