В деревне Славянка в ДТП пострадал 15-летний подросток на питбайке

Накануне вечером, 4 июня 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 2 по Речной улице в деревне Славянка Кировского района Ленобласти 67-летний водитель автомобиля «Черри Тиго», отъезжая от магазина, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по грунтовой дороге питбайком под управлением 15-летнего подростка.

В результате дорожного происшествия юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.