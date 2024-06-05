Накануне вечером, 4 июня 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 2 по Речной улице в деревне Славянка Кировского района Ленобласти 67-летний водитель автомобиля «Черри Тиго», отъезжая от магазина, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по грунтовой дороге питбайком под управлением 15-летнего подростка.
В результате дорожного происшествия юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
В деревне Славянка в ДТП пострадал 15-летний подросток на питбайке
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток на питбайке
Накануне вечером, 4 июня 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 2 по Речной улице в деревне Славянка Кировского района Ленобласти 67-летний водитель автомобиля «Черри Тиго», отъезжая от магазина, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по грунтовой дороге питбайком под управлением 15-летнего подростка.
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