На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке

Накануне вечером, 20 августа 2024 года около 21 часа 30 минут на 199-ом километре федеральной трассы «Кола», в Лодейнопольском районе Ленобласти вне населенного пункта, 16 - летний подросток без водительского удостоверения, управляя питбайком, двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, по правой обочине, внезапно перестроился в полосу для движения и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Тойота Ленд Крузер», под управлением 58-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.