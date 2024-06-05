В Ленобласти иномарка сбила 15-летнюю на велосипеде

Накануне днем, 4 июня 2024 года около 14 часов 55 минут на 19-ом километре трассы «Стрельна-Кипень-Гатчина», 59–летний водитель автомобиля «УАЗ», выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на 15-летнюю ученицу 9 класса, которая передвигалась на велосипеде во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства).