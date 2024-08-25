В Ленобласти «Ниссан Террано» вылетел с трассы и врезался в дерево. Погибли два человека

Накануне вечером, 24 августа 2024 года около 20 часов 30 минут в Выборгском районе Ленобласти, на 9 километре трассы «Зверево-Малиновка», вне населенного пункта, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Террано», двигаясь со стороны Выборга в сторону поселка Барышево, на левом закруглении дороги не справился с управлением, совершил съезд с дороги, с последующим наездом на дерево и опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия водитель и 41-летняя женщина-пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Погибшие не были пристегнуты.