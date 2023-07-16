В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека

Сегодня ранним утром около 06 часов 25 минут в Лужском районе Ленинградской области, на 11 километре дороги «Извоз - Хотнежа» по неустановленной причине неустановленный водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель, а также пассажир, личность которого устанавливается, скончались на месте происшествия, еще один, 45-летний пассажир, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются личности погибших, а также обстоятельства произошедшего.