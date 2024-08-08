Накануне вечером, 7 августа 2024 года около 20 часов 45 минут на Киевском шоссе при движении в сторону населенного пункта Выра Гатчинского района Ленобласти автомобиль «Фольксваген» под управлением мужчины, на вид 40-45 лет, совершил выезд на встречную полосу с последующим съездом с дороги, после чего наехал на препятствие - силовое ограждение - с последующим наездом на дерево.
В результате дорожного происшествия водитель и двое его пассажиров, мужчины на вид 40-45 лет, скончались на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП на Киевском шоссе, в котором погибли трое
Накануне вечером, 7 августа 2024 года около 20 часов 45 минут на Киевском шоссе при движении в сторону населенного пункта Выра Гатчинского района Ленобласти автомобиль «Фольксваген» под управлением мужчины, на вид 40-45 лет, совершил выезд на встречную полосу с последующим съездом с дороги, после чего наехал на препятствие - силовое ограждение - с последующим наездом на дерево.
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