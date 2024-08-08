В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека

Накануне вечером, 7 августа 2024 года около 20 часов 45 минут на Киевском шоссе при движении в сторону населенного пункта Выра Гатчинского района Ленобласти автомобиль «Фольксваген» под управлением мужчины, на вид 40-45 лет, совершил выезд на встречную полосу с последующим съездом с дороги, после чего наехал на препятствие - силовое ограждение - с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель и двое его пассажиров, мужчины на вид 40-45 лет, скончались на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.