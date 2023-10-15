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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки

В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки

0
29
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полициейские проводят проверку по факту ДТП на трассе "Сортавала" в Ленобласти, в котором пострадал ребенок

Накануне днем около 15 часов 50 минут на 123 км трассы «СПб-Сортавала», на территории Приозерского района Ленобласти 67-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Террано», двигаясь в городе Приозерск от улицы Чапаева в сторону улицы Литейной не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге в сторону улицы Калинина автомобилем «Шевроле Круз», которым управлял 51-летний водитель.
В результате дорожного происшествия пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Ниссан Террано». Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проверку проводят дорожные инспекторы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП дети
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