В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки

Накануне днем около 15 часов 50 минут на 123 км трассы «СПб-Сортавала», на территории Приозерского района Ленобласти 67-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Террано», двигаясь в городе Приозерск от улицы Чапаева в сторону улицы Литейной не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге в сторону улицы Калинина автомобилем «Шевроле Круз», которым управлял 51-летний водитель.

В результате дорожного происшествия пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Ниссан Террано». Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проверку проводят дорожные инспекторы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.