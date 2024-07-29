В Невском районе мигрант изнасиловал соотечественницу

Накануне утром, 28 июля 2024 года около 10 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в пекарне в доме 18 по улице Коллонтай совершены насильственные действия сексуального характера с применением физической силы в отношении сотрудницы.

Через несколько часов, около 14 часов 00 минут, сотрудники уголовного розыска по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего и не состоящий на миграционном учете 21-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, подозреваемого в том, что применив физическую силу, изнасиловал свою соотечественницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.131 ч.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.