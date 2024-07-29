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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мигрант изнасиловал соотечественницу

В Невском районе мигрант изнасиловал соотечественницу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали иностранца, подозреваемого в противоправных действиях в отношении соотечественницы

Накануне утром, 28 июля 2024 года около 10 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в пекарне в доме 18 по улице Коллонтай совершены насильственные действия сексуального характера с применением физической силы в отношении сотрудницы.
Через несколько часов, около 14 часов 00 минут, сотрудники уголовного розыска по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего и не состоящий на миграционном учете 21-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, подозреваемого в том, что применив физическую силу, изнасиловал свою соотечественницу.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.131 ч.1 УК РФ.
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район изнасилование мигранты
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