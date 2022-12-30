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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мигрант ударил ножом соотечественника

В Невском районе мигрант ударил ножом соотечественника

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали мужчину, причинившего тяжкий вред здоровью своему соотечественнику

Вечером минувшего вторника около 22 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 138 корпус 1 по проспекту Обуховской обороны находится мужчина с ножевым ранением.

Ночью 28 декабря около 01 часа 12 минут в 45 отдел полиции Невского района из больницы поступила телефонограмма о том, что 27 декабря в 23 часа 44 минуты по вышеуказанному адресу с множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии госпитализирован 41-летний гражданин сопредельного государства. Обстоятельства получения телесных повреждений - ножом ударил неизвестный.

Со слов очевидцев: мужчина сел в автобус возле дома 12 по Шлиссельбургскому проспекту и вышел около дома 138 корпус 1 по проспекту Обуховской обороны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера возле дома 89 по улице Шоссе Лаврики во Всеволожском районе Ленинградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 32-летний гражданин сопредельного государства, неработающий, без регистрации, находящийся в федеральном розыске за изнасилование.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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