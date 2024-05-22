В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мопеде

Вчера утром, 21 мая 2024 года около 08 часов 50 минут на 25-ом километре трассы «Стрельна-Кипень-Гатчина» 15-летний подросток, управляя без водительского удостоверения мопедом «ABM», двигаясь от поселка Ропша в направлении Гатчины, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «HAVAL-F7», под управлением 42-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.