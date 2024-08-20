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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге брызнули в лицо из газового баллончика 9-летнему мальчику

В Петербурге брызнули в лицо из газового баллончика 9-летнему мальчику

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к задержанию подростков, распыливших содержимое газового баллончика в лицо третьекласснику на Лиственной улице

Вчера, 19 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 44-летнего мужчины, проживающего в доме 18 по Лиственной улице, который рассказал о том, что 19 августа около 21 часа 05 минут, у его дома неизвестные подростки из хулиганских побуждений, распылили содержимое газового баллончика в сторону его 9-летнего сына.
За медицинской помощью несовершеннолетний не обращался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район подростки хулиганство
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