Накануне вечером, 15 февраля 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 33 по проспекту Мориса Тореза о том, что возле входа в парадную неизвестный брызнул в лицо ее 15-летнему сыну из перцового баллончика, после чего уехал на автомобиле «Киа».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицией приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого.
В Петербурге неизвестный брызнул перцем в лицо школьнику
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к задержанию напавшего на школьника на проспекте Мориса Тореза
Накануне вечером, 15 февраля 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 33 по проспекту Мориса Тореза о том, что возле входа в парадную неизвестный брызнул в лицо ее 15-летнему сыну из перцового баллончика, после чего уехал на автомобиле «Киа».
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