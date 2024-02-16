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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге неизвестный брызнул перцем в лицо школьнику

В Петербурге неизвестный брызнул перцем в лицо школьнику

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
Полицейскими приняты меры к задержанию напавшего на школьника на проспекте Мориса Тореза

Накануне вечером, 15 февраля 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 33 по проспекту Мориса Тореза о том, что возле входа в парадную неизвестный брызнул в лицо ее 15-летнему сыну из перцового баллончика, после чего уехал на автомобиле «Киа».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицией приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого.

Источник: ГУ МВД
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