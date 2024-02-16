В Петербурге неизвестный брызнул перцем в лицо школьнику

Накануне вечером, 15 февраля 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 33 по проспекту Мориса Тореза о том, что возле входа в парадную неизвестный брызнул в лицо ее 15-летнему сыну из перцового баллончика, после чего уехал на автомобиле «Киа».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого.