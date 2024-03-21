В Колпино хулиган распылил содержимое газового баллончика в квартире. Пострадали двое детей

Накануне поздним вечером, 20 марта 2024 года около 22 часов 55 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 43-летняя женщина, которая рассказала о том, что на лестничной площадке дома 44 по Заводскому проспекту в городе Колпино неизвестный распылил слезоточивый газ.

Около 23 часов 05 минут прибывшие на место сотрудники полиции установили, что за 20 минут до этого 37-летний мужчина позвонил в одну из квартир дома и в ходе конфликта с находившейся в состоянии алкогольного опьянения 47-летней женщиной из хулиганских побуждений распылил в её сторону содержимое газового баллончика, после чего вернулся к себе в квартиру.

В результате инцидента пострадали 13-летняя дочь и 14-летний сын хозяйки квартиры.

Полицейские поводят проверку обстоятельств происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.