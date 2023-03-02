В Петербурге у мужчины отобрали со стрельбой автомобиль «Киа Рио»

Вчера вечером около 19 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего мужчины о том, что возле дома 3 по улице Верности двое неизвестных отобрали у него автомобиль «Киа Рио» и стреляли из травматического пистолета.

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что автомобиль заявителя находится на месте.

Заявитель пояснил, что неизвестные по указанному им адресу напали на него, один из них сел в заведенный автомобиль, а второй произвел в сторону потерпевшего выстрел, предположительно из травматического пистолета, после чего заявитель убежал, а неизвестные с места происшествия скрылись. За медицинской помощью мужчина не обращался.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.