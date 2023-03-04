В Петербурге двое мужчин напали на подростка. Брызнули в глаза из балончика и выстрелили из ракетницы

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, 1980 года рождения о том, что во дворе дома 49 по Большому Сампсониевскому проспекту неизвестные напали на 17-летнего молодого человека, выстрелили из ракетницы, а так же брызнули в глаза из перцового баллончика.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, во время внезапно возникшего конфликта, распылили перцовый баллончик, выстрелили из неустановленного предмета похожего на ракетницу и нанесли несколько ударов по лицу и телу кулаками, а так же ударили в шею электрошокером несовершеннолетнего, 2005 года рождения.

Юноша был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется розыск злоумышленников.