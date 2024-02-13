Вчера, 12 февраля к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 22-летний водитель такси. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что около 09 часов этого же дня возле дома 45 по проспекту Энергетиков на него напали его пассажиры, трое мужчин и женщина, распылили в глаза содержимое газового баллончика и похитили 7800 рублей из бардачка, после чего с места происшествия скрылись.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские принимают необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.
В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейские разыскивают пассажиров, совершивших нападение на таксиста
Вчера, 12 февраля к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 22-летний водитель такси. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что около 09 часов этого же дня возле дома 45 по проспекту Энергетиков на него напали его пассажиры, трое мужчин и женщина, распылили в глаза содержимое газового баллончика и похитили 7800 рублей из бардачка, после чего с места происшествия скрылись.
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