В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя

Вчера, 12 февраля к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 22-летний водитель такси. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что около 09 часов этого же дня возле дома 45 по проспекту Энергетиков на него напали его пассажиры, трое мужчин и женщина, распылили в глаза содержимое газового баллончика и похитили 7800 рублей из бардачка, после чего с места происшествия скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские принимают необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.