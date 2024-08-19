Сегодня ночью, 19 августа 2024 года около 03 часов 25 минут возле дома 11 по Железнодорожной улице в поселке Тярлево, Пушкинского района Петербурга автобус «Волгабас», двигаясь по Фильтровскому шоссе, совершил лобовое столкновение со скутером, который выехал на полосу встречного движения.
В результате дорожного происшествия водитель скутера получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП.
Личность погибшего устанавливается.
По факту ДТП полицейсике проводят проверку.
В поселке Тярлево водитель скутера погиб в ДТП с автобусом
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного столкновения автобуса со скутером вблизи г. Пушкин
Сегодня ночью, 19 августа 2024 года около 03 часов 25 минут возле дома 11 по Железнодорожной улице в поселке Тярлево, Пушкинского района Петербурга автобус «Волгабас», двигаясь по Фильтровскому шоссе, совершил лобовое столкновение со скутером, который выехал на полосу встречного движения.
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