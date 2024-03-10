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Питерец.ру » Происшествия » На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»

На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту массового  ДТП на Санкт-Петербургском шоссе

Накануне поздним вечером, 9 марта 2024 года около 23 часов 00 минут возле дома 13 по Санкт-Петербургскому шоссе 20-летний водитель управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигаясь от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай АХ35, под управлением 42-летней женщины, автобусом «Волгабас» (без пассажиров), под управлением 61-летнего водителя и автомобилем «DFM-S30», под управлением 23-летней девушки.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ» получил травмы, от которых впоследствии скончался. 

Женщину водителя «Хендай» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия. 

Источник: ГУ МВД
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