На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»

Накануне поздним вечером, 9 марта 2024 года около 23 часов 00 минут возле дома 13 по Санкт-Петербургскому шоссе 20-летний водитель управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигаясь от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай АХ35, под управлением 42-летней женщины, автобусом «Волгабас» (без пассажиров), под управлением 61-летнего водителя и автомобилем «DFM-S30», под управлением 23-летней девушки.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ» получил травмы, от которых впоследствии скончался.

Женщину водителя «Хендай» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.