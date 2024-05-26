В Красносельском районе мужчина на мопеде погиб вылетев в кювет

Накануне ночью, 25 мая 2024 года около 04 часов 50 минут возле дома 8 по улице Дружбы в Красносельском районе Петербурга 40-летний водитель мопеда, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейсике проводят проверку.