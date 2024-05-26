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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе мужчина на мопеде погиб вылетев в кювет

В Красносельском районе мужчина на мопеде погиб вылетев в кювет

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Опубликовал: Anton78
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Полицейсике Красносельского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на улице Дружбы

Накануне ночью, 25 мая 2024 года около 04 часов 50 минут возле дома 8 по улице Дружбы в Красносельском районе Петербурга 40-летний водитель мопеда, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейсике проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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