На подъезде к деревне Курковицы в ДТП погиб мотоциклист

Накануне вечером, 2 июля 2024 года около 20 часов 30 минут на подъезде к деревне Курковицы, Волосовского района Ленинградской области 25-летний водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ», который двигался в сторону деревни Калитино, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом, передвигавшимся на мотоцикле «КOVЕ» под управлением 35-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия байкер скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.