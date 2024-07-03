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Питерец.ру » Происшествия » На подъезде к деревне Курковицы в ДТП погиб мотоциклист

На подъезде к деревне Курковицы в ДТП погиб мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Волосовского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист

Накануне вечером, 2 июля 2024 года около 20 часов 30 минут на подъезде к деревне Курковицы, Волосовского района Ленинградской области 25-летний водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ», который двигался в сторону деревни Калитино, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом, передвигавшимся на мотоцикле «КOVЕ» под управлением 35-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия байкер скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП мотоциклы
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