Накануне вечером, 2 июля 2024 года около 20 часов 30 минут на подъезде к деревне Курковицы, Волосовского района Ленинградской области 25-летний водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ», который двигался в сторону деревни Калитино, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом, передвигавшимся на мотоцикле «КOVЕ» под управлением 35-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия байкер скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На подъезде к деревне Курковицы в ДТП погиб мотоциклист
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Волосовского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист
Накануне вечером, 2 июля 2024 года около 20 часов 30 минут на подъезде к деревне Курковицы, Волосовского района Ленинградской области 25-летний водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ», который двигался в сторону деревни Калитино, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом, передвигавшимся на мотоцикле «КOVЕ» под управлением 35-летнего водителя.
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