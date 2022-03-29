В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника, избившего врача скорой помощи

В минувшее воскресенье в ДЧ ГУ МВД России от диспетчера «03» поступило сообщение о том, что 27 марта 2022 года в 13.50 у дома 78 по Лиговскому проспекту пациент в состоянии алкогольного опьянения нападает на бригаду скорой помощи.

В 14.10 прибывшим на место нарядом Росгвардии по указанному адресу в автомобиле скорой помощи «по горячим следам» задержан 33-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, который, находясь в автомобиле скорой помощи, руками избил врача. Врач с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого уха, в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпущен.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).

В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения.