В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»

В минувшую среду поздним вечером, 12 июня 2024 года около 23 часов 00 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 50 по Тверской улице в городе Колпино неизвестный избивает водителя «Скорой помощи».

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний неработающий местный житель, который подозревается в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта ударил 59-летего водителя автомобиля «Скорой помощи».

Полицейские установили, что причиной конфликта стало желание мужчины поехать в автомобиле «скорой» вместе с со своей девушкой, для которой была вызвана бригада медиков, а когда водитель не пустил его в автомобиль, мужчина разбушевался.

Задержанного доставили для разбирательств в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Водитель "Скорой" обратился с ушибами в медучреждение и после оказания медицинской помощи был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.