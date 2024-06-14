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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»

В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Колпино задержали местного жителя, ударившего водителя «Скорой»

В минувшую среду поздним вечером, 12 июня 2024 года около 23 часов 00 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 50 по Тверской улице в городе Колпино неизвестный избивает водителя «Скорой помощи».
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний неработающий местный житель, который подозревается в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта ударил 59-летего водителя автомобиля «Скорой помощи».
Полицейские установили, что причиной конфликта стало желание мужчины поехать в автомобиле «скорой» вместе с со своей девушкой, для которой была вызвана бригада медиков, а когда водитель не пустил его в автомобиль, мужчина разбушевался.
Задержанного доставили для разбирательств в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Водитель "Скорой" обратился с ушибами в медучреждение и после оказания медицинской помощи был отпущен в удовлетворительном состоянии.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район телесные повреждения
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