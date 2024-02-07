На проспекте Энгельса до смерти избили прохожего

Накануне ночью, 6 февраля 2024 года около 03 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 154 по проспекту Энгельса, на остановке напротив торгового центра, лежит мужчина.

Мужчину бригадой скорой помощи госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у него были диагностированы многочисленные следы побоев. Позднее потерпевший скончался.

В тот же день, около 09 часов 35 минут возле дома 145 корпус 3 по проспекту Энгельса сотруднки полиции по подозрению в причастности к нанесению побоев, по горячим следам задержали двоих молодых людей: 20-летнего местного жителя и 16-летнего подростка из Кудрово.

Полицейские установили, что 6 февраля в период с 02:10 до 03:07 возле дома 150 корпус 1 по проспекту Энгельса подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанесли телесные повреждения потерпевшему.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Подозреваемых поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.