ента новостей

09:46
В Калининском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионеров
09:34
Полицейские поймали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Возрождения
09:30
Задержан стрелок по мотоциклисту на КАД
09:24
На проспекте Стачек задержали подозреваемого в разбое
09:19
В Ленобласти «Шкода» съехала в кювет и перевернулась на крышу
08:52
МФЦ показали свою эффективность
08:34
Не забываем про змей!
00:30
РПЛ: вратарь Лунёв перешёл в «Динамо», а не всегда забивающий пенальти Смолов – в «Краснодар»
16:25
Закрытие трамвайного движения по мосту А. Невского
16:20
В Петербурге полицейские остановила отчаявшегося мужчину от прыжка с Литейного моста
13:40
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу
10:49
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
10:44
В Ленобласти мигрант зарезал свою сожительницу
10:40
В Петербурге поймали злодея ограбившего женщину на Уральской улице
10:31
Полицейские поймали рецидивиста, ограбившего пенсионера на Васильевском острове
10:26
В Петербурге поймали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде
10:19
На КАД неизвестный выстрелил из травмата в мотоциклиста
10:14
В Петербурге мигрант столкнул свою сожительницу с 6 этажа
09:59
Закрытие остановок на проспекте Просвещения
09:52
В Петербурге наградили участников движения «Волонтёры Победы»
09:50
В Петербурге владельцев агрессивных собак собираются привлекать к административной ответственности
09:39
Мусоровозам разрешат шуметь
09:32
Мошенники придумали очередную схему хищения денежных средств
09:13
Расходы на медицину возросли
01:47
Травма Мбаппе не помешала сборной Франции одолеть Австрию в 1-м туре группы D на Евро – 2024
01:21
Евро – 2024: Бельгия не забила и проиграла Словакии, румыны одержали крупную победу
16:50
Евро – 2024: Англия скромно победила Сербию, единственный мяч забил Джуд Беллингем
15:01
Места работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июня
14:44
На Суздальском проспекте водитель «Лада Ларгус» погиб врезавшись в грузовик
12:39
В Ленобласти между Осьмино и деревней Большой Сабск отремонтируют дорогу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионеров

В Калининском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионеров

0
29
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

14 июня 2024 года около 13 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней женщины о том, что 12 июня ей звонил неизвестный и сообщал, что с её банковского счета неизвестные, пытаются снять денежные средства и для предотвращения незаконных операций необходимо все деньги перевести на, якобы, "безопасный" счет с помощью курьера.
Доверившись телефонному аферисту, пенсионерка в парадной своего дома передала неизвестному 520 тысяч рублей.
Вчера вечером, 18 июня 2024 года около 11 часов 00 минут в этот же отдел полиции поступило сообщение от 87-летнего мужчины с аналогичным заявлением.
Пенсионер передал курьеру 3 миллиона рублей.
По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
18 июня 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 79 по Северному проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к указанным преступлениям сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 20-летнего жителя Красного села.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-06-2024, 11:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Измайловского проспекта
1-06-2024, 13:21
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
19-04-2024, 13:25
В Бокситогорске поймали серийного курьера мошенников
26-04-2024, 11:43
На севере Петербурга поймали 23-летнего курьера мошенников
28-02-2024, 12:27
Полицейские задержали 39-летнюю курьера мошенников, обманувшую пенсионеров в Калининском районе
24-05-2024, 14:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Васильевского острова

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 09:19
В Ленобласти «Шкода» съехала в кювет и перевернулась на крышу
0
126
Вчера, 10:49
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
0
218
17-06-2024, 14:44
На Суздальском проспекте водитель «Лада Ларгус» погиб врезавшись в грузовик
0
166
17-06-2024, 12:03
На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил 6-летнего мальчика
Наверх