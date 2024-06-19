В Калининском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионеров

14 июня 2024 года около 13 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней женщины о том, что 12 июня ей звонил неизвестный и сообщал, что с её банковского счета неизвестные, пытаются снять денежные средства и для предотвращения незаконных операций необходимо все деньги перевести на, якобы, "безопасный" счет с помощью курьера.

Доверившись телефонному аферисту, пенсионерка в парадной своего дома передала неизвестному 520 тысяч рублей.

Вчера вечером, 18 июня 2024 года около 11 часов 00 минут в этот же отдел полиции поступило сообщение от 87-летнего мужчины с аналогичным заявлением.

Пенсионер передал курьеру 3 миллиона рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

18 июня 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 79 по Северному проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к указанным преступлениям сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 20-летнего жителя Красного села.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.