Вечером 8 февраля 2024 года около 17 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в квартире дома 19 по Херсонской улице. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 55 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Вчера, 11 февраля 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 15 по улице Чехова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 20-летнего жителя Свердловской области.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.
В центре Петербурге задержан житель Свердловской области за обман пенсионерки
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с Херсонской улицы
Вечером 8 февраля 2024 года около 17 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в квартире дома 19 по Херсонской улице. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 55 тысяч рублей.
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