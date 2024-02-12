В центре Петербурге задержан житель Свердловской области за обман пенсионерки

Вечером 8 февраля 2024 года около 17 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в квартире дома 19 по Херсонской улице. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 55 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 11 февраля 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 15 по улице Чехова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 20-летнего жителя Свердловской области.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.