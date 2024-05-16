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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино поймали подозреваемого в обмане 78-летней пенсионерки на улице Белы Куна

В Мурино поймали подозреваемого в обмане 78-летней пенсионерки на улице Белы Куна

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемого в обмане 78-летней пенсионерки

11 мая около 15 часов 40 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающей в доме 17 по улице Белы Куна. Пенисонерка рассказала стражам порядка о том, что 9 мая в период с 14:00 до 17:00 ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который, под предлогом не привлечения ее знакомой к уголовной ответственности за якобы, совершенное ДТП, убедил передать курьеру пакет со 169 тысячами рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 13 мая около 22 часов 20 минут возле дома 2 по улице Шувалова города Мурино Всеволожского района Ленинградской области по «горячим следам» по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 49-летнего неработающего петербуржца.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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