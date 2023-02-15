ента новостей

15:23
В Приморском районе задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:20
В Петербурге адержали ранее судимого мужчину, вытолкнувшего в окно собственную мать
15:17
В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма
13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
13:40
В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан
13:31
Ленобласть отдает дань памяти воинам-интернационалистам
11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
10:56
Дебоширов, устроивших драку в автобусе депортируют из России
10:51
В Госдуме РФ пройдут парламентские слушания по вопросам подготовки ИТ-кадров в России
10:43
Новую версию «Тельца» Александра Сокурова скоро покажут на больших экранах
10:40
«поЧитателей истории» встретятся за круглым столом в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
10:32
В Елизаветино ссора соседей закончилась стрельбой
10:29
«Цифровизация» не сократила очередей в поликлиниках Петербурга
10:00
В Василеостровском районе 15-летняя девочка погибла при падении с высоты
09:49
Зачем Байден это сделал?
09:12
Сотрудничаем с Арктикой
09:11
Новозеландский пилот-заложник появился на фотографиях с вооруженными повстанцами Западного Папуа
09:08
Четверо арестованы во Флориде по подозрению в причастности к убийству президента Гаити
08:30
Что с гриппом в школах?
20:30
В матче «Барыса» и СКА было заброшено десять шайб, из них шесть – армейцами с Невы
17:39
Исторические объекты Шлиссельбурга ждет консервация и ремонт
17:37
В Кингисеппе задержан подозреваемый в нападении на мужчину
14:36
Петербуржцы собрали более тысячи комплектов теплых вещей для участников СВО в ходе акции «Единой России» «Тепло для героя»
14:26
В Ленобласти голосуют за благоустройство
14:18
Библиотечный фонд Мариинского дворца пополнился коллекцией из 200 книг
14:12
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве женщины в 2012 году
14:05
Кешбэк для меценатов, возращение экологического контроля и бесплатные препараты для больных ХСН
14:03
Госинспекция труда начала серию проверок скандального комбината «Столовая №14» после жалоб петербуржцев
13:38
В Петербурге будут улучшать остановки общественного транспорта
13:29
В Красносельском районе задержаны два автоугонщика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма

В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма

0
40
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Главка изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма

44-летний гражданин, которого еще в прошлом году задержали сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) дополнительно изобличён в совершении аналогичных преступлений. А именно, на странице группы в социальной сети он разместил комментарии с текстом, отрицающим факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси и распространяющими заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ, а также комментарии, оскорбляющие память защитников Отечества.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Проводятся следственные действия по установлению других эпизодов преступной деятельности гражданина.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-09-2022, 15:11
В Петербурге задержали мужчину за реабилитацию нацизма
2-08-2022, 11:15
В Ленобласти подозреваемые в похищении человека изобличены в совершении других преступлений
21-09-2021, 11:23
В Петербурге задержали лжесантехников
25-11-2022, 12:06
В Петербурге задержали мужчину высказавшего угрозы в отношении представителей власти в социальной сети
18-02-2021, 10:39
В Петербурге полицейские раскрыли серию ограблений магазинов одежды
24-04-2020, 11:11
В Петербурге задержали группу вандалов

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
0
127
Сегодня, 11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
0
174
Вчера, 10:13
В Выборге водитель на "Ладе Гранта" сбил подростка на пешеходном переходе и уехал
0
232
12-02-2023, 11:32
В Московском районе женщина насмерть сбила пешехода
Наверх