В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма

44-летний гражданин, которого еще в прошлом году задержали сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) дополнительно изобличён в совершении аналогичных преступлений. А именно, на странице группы в социальной сети он разместил комментарии с текстом, отрицающим факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси и распространяющими заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ, а также комментарии, оскорбляющие память защитников Отечества.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Проводятся следственные действия по установлению других эпизодов преступной деятельности гражданина.