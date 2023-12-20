В Петербурге задержан студент-иностранец, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетних

18 декабря 2023 года к полицейским поступила информация о том, что неизвестный, находясь на территории Петербурга, вступил в общение с несовершеннолетними в чате мессенджера, после чего совершил в отношении них противоправные действия.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины и его местонахождение удалось установить.

Им оказался 21-летний гражданин одного из латиноамериканских государств, студент 1 курса технического университета Петербурга.

Вчера вечером, 19 декабря 2023 года около 19 часов 30 минут возле дома 10 по улице Льва Толстого оперативники управления уголовного розыска Главка подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.