ента новостей

16:16
Леонид Слуцкий выдвинут партией ЛДПР кандидатом в президенты России
15:45
В Петербурге задержали участников дорожного конфликта на Лиговском проспекте
14:34
В Петербурге задержан студент-иностранец, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетних
11:40
Перед Новым годом в «Колизее» разгорятся испанские страсти
11:19
На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта
10:52
Маркептлейсы создадут свою ассоциацию
10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе
10:26
В Петербурге задержали двоих злоумышленников, которые ограбили бухгалтера ТСЖ
10:10
В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,7 млн рублей
09:43
На Гороховой улице обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки
00:36
СКА крупно обыграл «Сочи» в «Ледовом»: счёт – 7:2, дубли сделали Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв
16:48
В Мариинском дворце прошли новогодние ёлки для петербургских детей
16:41
Одобрены проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена «Василеостровская» и «Балтийская»
13:01
Выставка бронзовых ритуальных сосудов Китая откроется в Государственном музее истории религии
12:01
Александр Беглов и Александр Бельский встретились в Смольном с консулами дружественных государств
11:41
На строящейся станции «Горный институт» приступили к монтажу эскалаторов
11:33
В Подпорожье благоустроили главный парк
10:41
В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера
10:03
Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае
09:57
Владельцу квартиры, с чьего балкона упали сосульки на проспекте Мечникова, назначили меру пресечения.
00:40
В 11-м туре волейбольной Суперлиги и петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» из Ленобласти одержали победы над не самыми сильными соперниками
23:24
В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке
23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
21:58
Баскетбольный «Зенит» унизил Василия Карасёва, обыграв команду своего бывшего тренера с неприличной разницей в 55 очков
21:34
Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9
16:57
Сборная России под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан и стала обладателем «Кубка Первого канала»
15:12
В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»
15:02
В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера
13:42
В Ленобласти похитили жителя Пикалево, вывезли в лес, ранили ножом и ограбили
13:15
В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан студент-иностранец, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетних

В Петербурге задержан студент-иностранец, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетних

0
56
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Telegram
В Петербурге полицейские задержали студента-иностранца, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетних 

18 декабря 2023 года к полицейским поступила информация о том, что неизвестный, находясь на территории Петербурга, вступил в общение с несовершеннолетними в чате мессенджера, после чего совершил в отношении них противоправные действия. 

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины и его местонахождение удалось установить. 

Им оказался 21-летний гражданин одного из латиноамериканских государств, студент 1 курса технического университета Петербурга. 

Вчера вечером, 19 декабря 2023 года около 19 часов 30 минут возле дома 10 по улице Льва Толстого оперативники управления уголовного розыска Главка подозреваемого задержали.  

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). 

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ. 

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-03-2023, 16:37
В Петербурге задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего
28-08-2023, 13:10
В Петербурге мигрант семь лет насиловал подростка
5-09-2023, 14:40
В Ленобласти тренер по плаванию соблазнил школьницу
8-09-2023, 12:20
В Петербурге задержан байкер-педофил за развратные действия в отношении ребенка в Ленобласти
8-06-2023, 10:30
В Московсом районе задержали подозреваемого в грабеже
28-03-2023, 13:28
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера

Происшествия на дорогах

0
162
18-12-2023, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
0
235
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
0
194
17-12-2023, 20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
0
245
17-12-2023, 12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
Наверх