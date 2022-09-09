В Петербурге задержали мужчину за реабилитацию нацизма

Накануне в Петербурге возле дома №189 на набережной реки Фонтанки сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 44-летнего ранее судимого гражданина по подозрению в реабилитации нацизма.

По данным оперативников, 18 июля 2022 года подозреваемый, имея умысел на реабилитацию нацизма, используя администрируемый им профиль в социальной сети, разместил комментарии с элементами дискредитации и фальсификации, отрицающие события исторической реальности

В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативники Центра изъяли: средства связи, 2 ножа, телескопическую дубинку, агитационные материалы и литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).