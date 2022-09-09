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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину за реабилитацию нацизма

В Петербурге задержали мужчину за реабилитацию нацизма

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейскими Главка задержан гражданин за реабилитацию нацизма

Накануне в Петербурге возле дома №189 на набережной реки Фонтанки сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 44-летнего ранее судимого гражданина по подозрению в реабилитации нацизма.

По данным оперативников, 18 июля 2022 года подозреваемый, имея умысел на реабилитацию нацизма, используя администрируемый им профиль в социальной сети, разместил комментарии с элементами дискредитации и фальсификации, отрицающие события исторической реальности

В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативники Центра изъяли: средства связи, 2 ножа, телескопическую дубинку, агитационные материалы и литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов.
Возбуждено уголовное дело по части 1 части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Источник: ГУ МВД
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