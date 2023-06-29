Жителя деревни Касимово задержали по подозрению в реабилитации нацизма

Вчера около 11 часов 30 минут в одном из частных домов деревни Касимово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму при силовой поддержке Специального полка полиции Главка в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 49-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в реабилитации нацизма.

По данным оперативников, 1 и 2 декабря 2022 года злоумышленник, находясь по месту жительства и имея умысел на реабилитацию нацизма, используя администрируемый им профиль в одной из социальных сетей, разместил материалы с элементами дискредитации и фальсификации российской истории, отрицающие события исторической реальности.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В ходе обыска в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, в том числе мобильный телефон, планшетный компьютер и 3 карты памяти.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.