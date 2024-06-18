В Петербурге поймали злодея ограбившего женщину на Уральской улице

Ночью 14 мая 2024 года, около 00 часов 05 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 1 по Уральской улице на остановке общественного транспорта неизвестный напал на женщину, ударил ее и отобрал мобильный телефон.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что несколько минут назад на остановке было совершено нападение на 53-летнюю работницу гипермаркета. Пострадавшую женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром, 17 июня 2024 года около 09 часов 30 минут возле дома 38 по улице Кораблестроителей в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 45-летнего местного жителя.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.