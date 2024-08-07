В Ленобласти с погоней задерживали 17-летнего подростка на «жигулях»

В деревне Мины Гатчинского района Ленобласти сотрудников ГАИ привлек внимание ВАЗ-21074, водитель которого заметив полицейских увеличив скорость, попытался скрыться.

Экипажем ДПС было организовано преследование.

Требования об остановке нарушитель игнорировал, увеличивая скорость и создавая потенциально опасные ситуации на дороге.

Для остановки было принято решение о применении табельного оружия.

Сотрудник Госавтоинспекции произвёл выстрел в воздух и несколько прицельных - по колёсам, после чего «жигули» остановились.

За рулем находился 17-летний подросток.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции.

Полицейские установили, что юноша, находясь в гостях у родственников, без спроса взял ключи от машины.

В отношении подростка составили протоколы по ст. 12.7, 12.25 и 19.3 КоАП РФ.

В результате применения оружия пострадавших нет, подростка передали родителям.

Автомобиль поместили на спецстоянку.