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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Винницы водителя - нарушителя задержали со стрельбой по колесам

В поселке Винницы водителя - нарушителя задержали со стрельбой по колесам

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Опубликовал: Anton78
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В Подпорожском районе Ленобласти с применением оружия задержали водителя - нарушителя

В ночь на 28 апреля 2024 года возле дома 30 по Советской улице в поселке Винницы Подпорожского района Ленобласти наряд ГИБДД в результате профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» предприняли попытку остановки автомобиля «Шевроле Нива».
Водитель требование полицейских проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.
Полицейские организовали преследование нарушителя, который игнорировал требования об остановке, создавая опасность для окружающих.
В соответствии с Законом «О полиции» для остановки машины было применено табельное оружие.
Автомашина нарушителя была остановлена, пострадавших в результате применения оружия нет.
За рулем автомобиля находился 21-летний неработающий житель поселка Винницы, который сел за руль л в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушитель доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статья КоАП РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район
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