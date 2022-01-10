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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке

В Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке

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Опубликовал: Anton78
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В Ломаносовском районе Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке

Утром минувшей субботы около 11 часов возле дома 2 по улице Центральная в поселке Малая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области экипажем ГИБДД за движение без световых приборов была предпринята попытка остановить автомобиль «Шкода Рапид», водитель которого требования сотрудников полиции об остановке не выполнил, увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипажем ДПС на служебном автомобиле «Шкода Октавия», было организованно преследование. Водитель на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал, увеличивая скорость, он пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В ходе преследования в 11 часов 20 минут на 128 километре внутреннего кольца КАД для остановки автомобиля, инспектор ГИБДД из своего табельного оружия «ПМ» произвел один выстрел вверх. В результате автомобиль был остановлен, а водитель задержан, им оказался мужчина 1989 года рождения.

Задержанный был доставлен в ОМВД России по Кронштадтскому району, в отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.20, 12.6, части 2 статьи 12.25, части 4 статьи 12.15, части 1 статьи 19.3, статье 12.26 КоАП РФ.

В результате применения оружия пострадавших нет.

Источник: ГУ МВД
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