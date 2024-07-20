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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти с погоней и стрельбой останавливали подростка на «Жигулях»

В Ленобласти с погоней и стрельбой останавливали подростка на «Жигулях»

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Опубликовал: Anton78
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Госавтоинспекторы в Ленобласти с погоней останавливали несовершеннолетнего водителя- нарушителя

В поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области, возле дома 2 по улице Ленина, сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль «ВАЗ 2109».
Водитель требование об остановке не отреагировал и увеличив скорость, попытался скрыться. Было организовано преследование.
В ходе преследования, на 58 километре дороги «Комсомольское – Приозерск» полицейские на основании ФЗ «О полиции» произвели один выстрел в безопасном направлении и несколько - по колесам автомобиля.
Нарушитель был задержан. Им оказался 15-летний подросток.
На нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7, ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ч. 2 ст. 12.37, ч. 2 ст. 12.25, а также ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ.
Задержанного передали отцу, который также привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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