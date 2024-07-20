В Ленобласти с погоней и стрельбой останавливали подростка на «Жигулях»

В поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области, возле дома 2 по улице Ленина, сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль «ВАЗ 2109».

Водитель требование об остановке не отреагировал и увеличив скорость, попытался скрыться. Было организовано преследование.

В ходе преследования, на 58 километре дороги «Комсомольское – Приозерск» полицейские на основании ФЗ «О полиции» произвели один выстрел в безопасном направлении и несколько - по колесам автомобиля.

Нарушитель был задержан. Им оказался 15-летний подросток.

На нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7, ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ч. 2 ст. 12.37, ч. 2 ст. 12.25, а также ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ.

Задержанного передали отцу, который также привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.