В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»

16 марта 2024 года около 03 часов ночи возле дома 10 по Школьной улице поселка Саперное, в Приозерском районе Ленинградской области наряд ДПС предпринял попытку остановить автомобиль «ВАЗ-21099», однако его водитель требование полицейских об остановке не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться.

Полицейские организованли преследование нарушителя.

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, а продолжал движение, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Для остановки автомобиля нарушителя было принято решение о применении табельного оружия.

В соответствии с требования ФЗ «О полиции» преследовавшие нарушителя полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные - по колесам. В результате попаданий на 4 километре дороги «Саперное-Мельниково-Кузнечное» автомобиль - нарушитель удалось остановить.

Водителя «Жигулей» задержали. Им оказался 18-летний житель Челябинской области.

Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.

Нарушителя доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.