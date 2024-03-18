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В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»

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Опубликовал: Anton78
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В Приозерском районе Ленобласти полицейские в ходе погони с открытием огня задержали нетрезвого водителя

16 марта 2024 года около 03 часов ночи возле дома 10 по Школьной улице поселка Саперное, в Приозерском районе Ленинградской области наряд ДПС предпринял попытку остановить автомобиль «ВАЗ-21099», однако его водитель требование полицейских об остановке не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться.
Полицейские организованли преследование нарушителя.
На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, а продолжал движение, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Для остановки автомобиля нарушителя было принято решение о применении табельного оружия.
В соответствии с требования ФЗ «О полиции» преследовавшие нарушителя полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные - по колесам. В результате попаданий на 4 километре дороги «Саперное-Мельниково-Кузнечное» автомобиль - нарушитель удалось остановить.
Водителя «Жигулей» задержали. Им оказался 18-летний житель Челябинской области.
Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.
Нарушителя доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район пьяный водитель стрельба
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