ента новостей

17:30
В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «жигули»
16:02
Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона
16:00
Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова
15:53
В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»
14:55
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке брига «Россия»
13:50
Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками
12:55
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июля
12:52
Выставка «Птицы мира»
12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
12:45
Выставка «Суррогаты»
12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области
12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
12:28
В Петербурге в ходе рейда «Нетрезвый водитель» у пассажирки авто изъяли крупную партию метадона
11:31
Съезд с Парашютной улицы на КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд
11:25
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП на каршеринговом автомобиле
11:18
В Невском районе поймали развратника-педофила
10:02
В Мурино молодая девушка погибла упав с балкона 17-го этажа
21:47
«Ленинградец» стартовал в ФНЛ нулевой ничьей с «Арсеналом», следующий соперник – «Енисей»
17:50
Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко вместе с коллегой по Совету Федерации Сергеем Михайловым приняли участие в открытии стелы, посвящённой погибшим при прорыве блокады Ленинграда забайкальским воинам
11:53
В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 3,6 млн рублей
11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
11:39
В лесу под Кингисеппом группа мигрантов изнасиловала женщину
11:34
В Кудрово ищут иностранца, расстрелявшего соотечественников
11:29
В центре Петербурга задержан карманник
10:51
Спасатели извлекли семь тел после затопления туннеля в Южной Корее
01:51
«Ленинградец» начнёт сезон ФНЛ принципиальным для Сергея Кирьякова матчем с «Арсеналом» в Туле
22:27
Иван Сергеев сплоховал в серии пенальти, но вратарь Михаил Кержаков не подвёл, и «Зенит» взял Суперкубок – 2023
12:24
В Парголово мотоциклист погиб в ДТП с микроавтобусом
12:20
В Ленобласти 17-летний водитель и пассажир мопеда в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «жигули»

В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «жигули»

0
45
Опубликовал: Anton78
+1
Фото:
Telegram
В Тосненском районе сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «жигули»

В минувшую субботу ночью на 7 км автодороги Ям-Ижора – Никольское в Тосненском районе Ленобласти экипажем ДПС за грубое нарушение ПДД была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2114, однако водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и, увеличив скорость, пытался скрыться.

Было организовано преследование. 

На автодороге «Подъезд к дер. Мишкино» сотрудник полиции, предупредив о применении оружия, произвёл 1 выстрел вверх  и 5 - по колёсам.

 Автомобиль был остановлен, однако водитель и пассажир сбежали а лес.

Спустя некоторое время в одном из садоводческих товариществ нарушители были задержаны. 

Ими оказались 40-летний местный житель и его 18-летний сын. Выяснилось, что за рулём находился молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами.

Оба заработали по "букету" статей КоАП РФ. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район погоня стрельба табельное оружие
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-04-2023, 10:54
В Ленобласти полицейские задерживали нарушителей с применением табельного оружия
7-02-2020, 12:17
В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного водителя
10-01-2022, 09:10
В Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке
26-10-2018, 11:51
В Ленобласти нарушителя ПДД задерживали со стрельбой
14-01-2020, 15:34
В Петербурге полицейские со стрельбой задерживали угонщика внедорожника
27-11-2017, 14:51
Сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали пьяного водителя

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
73
Сегодня, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
153
Вчера, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
0
145
Вчера, 11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
Наверх