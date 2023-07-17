В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «жигули»

В минувшую субботу ночью на 7 км автодороги Ям-Ижора – Никольское в Тосненском районе Ленобласти экипажем ДПС за грубое нарушение ПДД была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2114, однако водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и, увеличив скорость, пытался скрыться.

Было организовано преследование.

На автодороге «Подъезд к дер. Мишкино» сотрудник полиции, предупредив о применении оружия, произвёл 1 выстрел вверх и 5 - по колёсам.

Автомобиль был остановлен, однако водитель и пассажир сбежали а лес.

Спустя некоторое время в одном из садоводческих товариществ нарушители были задержаны.

Ими оказались 40-летний местный житель и его 18-летний сын. Выяснилось, что за рулём находился молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами.

Оба заработали по "букету" статей КоАП РФ.