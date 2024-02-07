В Ленобласти полицейские для остановки иномарки с пьяным водителем применили оружие

Сегодня на 667 километре трассы М-10 «Россия» наряд ДПС Тосненского района Ленобласти заметил подозрительный автомобиль Chery Tiggo 7 Pro и предприняли попытку его остановить. Однако требование об остановке водителем было проигнорировано.

Сотрудники полиции организовали преследование.

Пытаясь скрыться, водитель кроссовера неоднократно нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации.

В ходе преследования было принято решение о применении табельного оружия, инспектор ДПС произвёл выстрел в воздух и несколько - по колёсам.

На 2 км дороги «подъезд к г. Колпино» нарушителя остановили. За рулём находился 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья с признаками опьянения, и его 32-летний соотечественник. Оба не состоят на миграционном учёте.

В отношении водителя составлены протоколы по 6 статьям КоАП РФ.

Тосненским районным судом водитель арестован на 15 суток.

К ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ привлечён и пассажир.