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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские для остановки иномарки с пьяным водителем применили оружие

В Ленобласти полицейские для остановки иномарки с пьяным водителем применили оружие

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Ленобласти применили оружие для остановки машины с нетрезвым водителем за рулём

Сегодня на 667 километре трассы М-10 «Россия» наряд ДПС Тосненского района Ленобласти заметил подозрительный автомобиль Chery Tiggo 7 Pro и предприняли попытку его остановить. Однако требование об остановке водителем было проигнорировано.
Сотрудники полиции организовали преследование.
Пытаясь скрыться, водитель кроссовера неоднократно нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации.
В ходе преследования было принято решение о применении табельного оружия, инспектор ДПС произвёл выстрел в воздух и несколько - по колёсам.
На 2 км дороги «подъезд к г. Колпино» нарушителя остановили. За рулём находился 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья с признаками опьянения, и его 32-летний соотечественник. Оба не состоят на миграционном учёте.
В отношении водителя составлены протоколы по 6 статьям КоАП РФ.
Тосненским районным судом водитель арестован на 15 суток.
К ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ привлечён и пассажир.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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