В Приморском районе мотоциклист сбил 6-летнюю девочку

Накануне вечером, 4 июля 2024 года около 19 часов 00 минут возле остановки «Юнтоловский лесопарк», в Приморском районе Петербурга 48-летний водитель, управляя мотоциклом «Мотолэнд», двигаясь по Шуваловскому проспекту от улицы Камышовой, по предварительным данным, при проезде на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в сопровождении отца.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.