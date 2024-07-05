Накануне вечером, 4 июля 2024 года около 19 часов 00 минут возле остановки «Юнтоловский лесопарк», в Приморском районе Петербурга 48-летний водитель, управляя мотоциклом «Мотолэнд», двигаясь по Шуваловскому проспекту от улицы Камышовой, по предварительным данным, при проезде на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в сопровождении отца.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту проводится проверка.
В Приморском районе мотоциклист сбил 6-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с мотоциклистом в Приморском районе, в котором пострадал ребенок
Накануне вечером, 4 июля 2024 года около 19 часов 00 минут возле остановки «Юнтоловский лесопарк», в Приморском районе Петербурга 48-летний водитель, управляя мотоциклом «Мотолэнд», двигаясь по Шуваловскому проспекту от улицы Камышовой, по предварительным данным, при проезде на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в сопровождении отца.
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